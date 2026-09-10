السجن المشدد 15 عامًا لموظف اعتدى على ابنته حتى وفاتها في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 15 عامًا لموظف، لإدانته بالاعتداء بالضرب على ابنته باستخدام أدوات وأسلحة بيضاء، ما أفضى إلى وفاتها دون قصد قتلها، إلى جانب احتجازها وشقيقتها والاعتداء عليهما، فضلًا عن حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة إحراز أسلحة بيضاء دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب، وعضوية المستشارين محمد فوزي الجبري، وأمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوي، وأمانة سر محمد مهدي.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم «عصام ع س ع ي»، 45 عامًا، موظف، ومقيم بقرية بلقس بمركز قليوب، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 18060 لسنة 2025 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 5801 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.



وأسندت النيابة إلى المتهم الاعتداء عمدًا على ابنته «لواحظ ع ع» بالضرب باستخدام حزام وزجاج بلاستيكي، ما أحدث بها إصابات أودت بحياتها، دون أن يقصد قتلها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وتقرير الطب الشرعي.

كما اتهمته النيابة باحتجاز ابنتيه «لواحظ» و«ريتاج» داخل المنزل ومنعهما من الخروج، والاعتداء عليهما بالضرب باستخدام حزام وزجاج بلاستيكي وقداحة وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابتهما، وفقًا لما أثبتته التحقيقات ومناظرة النيابة وتقرير الطب الشرعي.



وشملت الاتهامات كذلك حيازة جوهرين مخدرين بقصد التعاطي، وإحداث إصابات بالمجني عليها «ريتاج» أعجزتها عن أداء أعمالها مدة لا تزيد على 20 يومًا، فضلًا عن إحراز أدوات وأسلحة بيضاء دون ترخيص، على النحو المبين بأوراق القضية.