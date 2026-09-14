اليوم.. لميس الحديدي تستضيف هاني فرحات

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الإثنين، المايسترو هاني فرحات، ببرنامج الصورة الذي يذاع على قناة «النهار».

وقالت الحديدي، خلال برنامجها: عندنا حلقة موسيقية مع المايسترو هاني فرحات.. هذا الموسيقي الذي تحمل ملامحه انفعالات تجعل الجمهور يرتبط به تماماً كما يرتبط أكثر من 150 عازف بعصاه”.

وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن المطربين الذين غنوا حوله كثر، والذين غنوا معه كثر أيضا، مثل أنغام وشيرين ومحمد عبده ورابح صقر.

وتابعت: «سيتحدث غدًا عن كل هؤلاء وتطوير الموسيقى، وستكون حلقة الغد موسيقية مع هاني فرحات».