«يوم الخير الطبي».. مستشفى وادي النطرون التخصصي تنظم يومًا للكشف المجاني

نظمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع إدارة مستشفى وادي النطرون التخصصي، فعاليات المبادرة الطبية «يوم الخير الطبي للكشف بالمجان بالعيادات الخارجية»، وسط إقبال جماهيري كبير من أهالي المدينة.

جاءت الفعالية برعاية وتوجيهات المهندس عمرو الخولي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة وادي النطرون، وبالتعاون مع الدكتور بسام الجوهري، مدير عام مستشفى وادي النطرون التخصصي، في إطار جهود تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وشملت المبادرة إجراء الكشف الطبي بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة، والجراحة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والجلدية، بما يلبي جانبًا من الاحتياجات الصحية لأهالي مدينة وادي النطرون.

وشهدت المبادرة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاستفادة من خدمات الكشف الطبي المقدمة بالمجان، وسط تنظيم وتعاون من القائمين على الفعالية والأطقم الطبية بالمستشفى.

وأكدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة وادي النطرون أن تنظيم «يوم الخير الطبي» يأتي في إطار دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف خدمة المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عنهم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية لتقديم خدمات صحية متميزة.

وفي ختام الفعالية، أعربت أمانة الحزب عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة مستشفى وادي النطرون التخصصي، والأطقم الطبية وهيئة التمريض والإداريين، لما بذلوه من جهود ساهمت في تنظيم وإنجاح المبادرة وخروجها بالشكل الل