محمد أيمن: هدفنا التواجد ضمن مجموعة البطل.. والدمج مع السويس مشروع كبير

تحدث محمد أيمن، المشرف على الكرة بنادي السويس بتروجت، عن استعدادات الفريق للموسم الحالي، وأهداف النادي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحديث عن الشراكة والاندماج مع السويس، وعلاقة النادي بالأهلي والزمالك.

بتروجيت

وقال محمد أيمن، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: «الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة الإعداد، وتم تدعيم الفريق بعدد من الصفقات الجيدة، والسيد عيد المدير الفني كان موفقًا في اختياراته».

وأضاف: «كنا نتمنى أن تكون بداية الموسم أفضل بالنسبة لنا، ولكن واجهنا سوء توفيق في بعض المباريات، خاصة أن الفريق شهد دخول 4 لاعبين جدد إلى التشكيلة، واللاعبون الجدد يحتاجون دائمًا إلى بعض الوقت من أجل التأقلم والانسجام مع باقي عناصر الفريق».

وتابع المشرف على الكرة بالسويس بتروجت: «نسير بشكل جيد في المباريات الأخيرة، وتحديدًا منذ مواجهة الزمالك، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في جدول ترتيب الدوري، والحفاظ على شكل فريق السويس بتروجت في المسابقة».

وأوضح: «هدفنا أيضًا المساهمة في تطوير اللاعبين، ونتمنى أن نكون ضمن مجموعة البطل في بطولة الدوري، وهذا هو هدفنا الأول خلال الموسم الحالي».

وتحدث محمد أيمن عن سياسة النادي في الاعتماد على العناصر الشابة والاستثمار في اللاعبين، قائلًا: «لدينا بعض المزايا والمكتسبات، من بينها دخول عدد من العناصر الشابة إلى الفريق، لأننا نعمل على الجانب الاستثماري من أجل توفير جزء من الموارد المالية التي تساعد في دعم الفريق».

وأردف: «أرى أننا نسير بشكل إيجابي مقارنة بالموسم الماضي، ونسعى إلى البناء بشكل تدريجي وتحقيق الاستفادة الفنية والاستثمارية من عناصر الفريق».

وعن الشراكة الجديدة والاندماج مع السويس، أكد محمد أيمن أن المشروع حقق استفادة كبيرة للنادي، موضحًا: «الشراكة الجديدة والاندماج مع السويس حققا لنا استفادة كبيرة، وهو مشروع كبير، ووافقنا على الدخول فيه لأن كرة القدم تعتمد بشكل أساسي على الجماهير».

وأضاف: «كنا نشعر بالحزن لعدم وجود جماهيرية كبيرة للفريق، وكنا نحاول بناء فكرة الانتماء من خلال وجود أشخاص ينتمون إلى المنظومة، ولذلك رحبنا بفكرة الدمج والشراكة، ونسعى إلى إنجاح المشروع قدر الإمكان، ونحن سعداء به للغاية».

وأشار إلى أهمية الجماهير في دعم الفريق، قائلًا: «الجماهير تمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة كبيرة، وكان لها دور كبير في مباراة المصري، واليوم أيضًا كان هناك جمهور يساندنا ويدعمنا خلال مواجهة الجونة».

وتطرق المشرف على الكرة بالسويس بتروجت إلى موقف توفيق محمد، لاعب الفريق السابق والمنضم إلى الأهلي، وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأحمر، قائلًا: «من وجهة نظري الشخصية، توفيق محمد انضم إلى الأهلي في توقيت صعب للغاية، بعدما وصل متأخرًا إلى تدريبات الفريق ولم يخض فترة الإعداد».

وأوضح: «هو جاهز من الناحية البدنية، لكنه ربما لا يكون جاهزًا فنيًا بالشكل الكامل، وهذه في النهاية وجهة نظر المدير الفني، كما أنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم بعدما انتقل إلى منظومة مختلفة».

واختتم حديثه عن اللاعب: «توفيق من اللاعبين المميزين، ونتمنى له كل التوفيق، وأنا واثق من أنه سيكون عنصرًا مهمًا وإضافة كبيرة للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة».

وكشف محمد أيمن عن موقف مستحقات النادي الخاصة بانتقال عدد من اللاعبين إلى الأهلي، قائلًا: «حصلنا على كافة مستحقاتنا الخاصة بانتقال أحمد رضا وهادي رياض إلى الأهلي، أما مستحقات توفيق محمد فنحن ننتظر الدفعة الأولى منها».

وأضاف: «الماديات بيننا وبين معظم الأندية لا تمثل أزمة، والعلاقة مع جميع الفرق أكبر من الحديث عن الأمور المالية، والأهلي ملتزم معنا، وإذا حدث أي تأخير فإنه يكون لفترة بسيطة».

وأكد المشرف على الكرة بنادي السويس بتروجت قوة العلاقة مع نادي الزمالك، موضحًا: «علاقتنا مع الزمالك جيدة، وهناك ألعاب أخرى بين الناديين، ويتم إعارة بعض اللاعبين إلى الزمالك دون الحصول على مقابل مالي».

وتابع: «من بين هؤلاء محمد إبراهيم، لاعب الكرة الطائرة، الذي يلعب حاليًا للزمالك على سبيل الإعارة دون أي مقابل مالي، وهذا يؤكد أن لدينا علاقة جيدة مع النادي».

واختتم محمد أيمن تصريحاته برسالة بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «لابد أن يتحرى الجميع الدقة في تداول المعلومات، وكنا نتحمل الكثير من الكلام عبر السوشيال ميديا، لأن البعض لا يمتلك المعلومة الصحيحة، ولذلك يجب الرجوع إلى المصادر والتأكد من التفاصيل قبل نشرها».