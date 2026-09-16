نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية طهما في العياط

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيًا مشروع الصرف الصحي بقرية طهما لمتابعة نسب تنفيذ المشروع، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة اليومية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

واستمع نائب محافظ الجيزة، إلى شرح من استشاري المشروع ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال حول مراحل العمل بدايةً من أعمال النفقية لخطوط شبكات المشروع التي يتم تنفيذها بشارع السوق بقرية طهما، مشددًا على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد دون تأخير، تمهيدًا لبدء تجارب تشغيل الصرف الصحي بقُرى طهما والعطف والمساندة.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية لمشروع مبنى مجلس مدينة العياط الجديد حيث وجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق للمبنى الجديد للمجلس.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، معاوية البحيري رئيس مركز العياط، وأنور معوض مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعماد حمدي، مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة، ومسؤولو المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.