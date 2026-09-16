قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من "الإسكان" بشأن الطرح الحادي عشر ببرنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج
البرلمان الأوروبي يدعو للاعتراف بالهجمات الهجينة كشكل من أشكال الحروب
للعام الثاني على التوالي.. إدارة ترامب تحرم «عباس» من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
«أفضل لاعب في أفريقيا».. حسين الشحات يوجّه رسالة خاصة لإمام عاشور بعد فوز الأهلي على أبوقير للأسمدة
إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات إلى 6150 شخصًا
هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن مكة وجدة والطائف
ريم البارودي تعلق على صورتها مع عبدالباسط حمودة في زفاف نجل سعد الصغير
البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة ويدعو لتحرك دولي حازم
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية طهما في العياط

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيًا مشروع الصرف الصحي بقرية طهما لمتابعة نسب تنفيذ المشروع، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة اليومية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

واستمع نائب محافظ الجيزة، إلى شرح من استشاري المشروع ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال حول مراحل العمل بدايةً من أعمال النفقية لخطوط شبكات المشروع التي يتم تنفيذها بشارع السوق بقرية طهما، مشددًا على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد دون تأخير، تمهيدًا لبدء تجارب تشغيل الصرف الصحي بقُرى طهما والعطف والمساندة.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية لمشروع مبنى مجلس مدينة العياط الجديد حيث وجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق للمبنى الجديد للمجلس.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، معاوية البحيري رئيس مركز العياط، وأنور معوض مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعماد حمدي، مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة، ومسؤولو المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

قرية طهما الصرف الصحي محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

مصر

مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

وزارة الكهرباء

الكهرباء: تحصيل 18.67 مليار جنيه من سارقي التيار

أجندة أخبار الخميس

أجندة أخبار الخميس 17 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

روبوتات تتولى ركن سيارات المسافرين في مطار جاتويك بلندن

روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد