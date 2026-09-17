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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الزهيري: أداء الأهلي لا يرضي الجماهير ولا عموتة.. ولعنة كولر تلاحق الفريق

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

قال جمال الزهيري، الناقد الرياضي، إن أداء فريق الأهلي لا يرضي جماهيره مع المدير الفني للفريق، المغربي الحسين عموتة.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، : "اللاعيبة مش متفاعلة حتى الآن مع عموتة، وقد يكون ما يحدث مع الأهلي ذنب رحيل كولر".

وواصل الزهيري ، أن قائمة منتخب مصر منطقية ولا يوجد بها مفاجآت، موضحاً أن محمد الشناوي تعرض لإصابة حقيقية وليست سياسية، مضيفاً أن الشناوي لم يكن سيئاً، وقد لعب المباريات التي مع الأهلي وتألق فيها خلال مشاركته الأخيرة.

وفيما يخص نادي الزمالك، أشار جمال الزهيري إلى أنه كان لابد من رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك بأي حال، مؤكداً أن الزمالك لا يستطيع أن يجبر خوان بيزيرا على الاستمرار، وأن الزمالك كان يعلم منذ البداية أنه سيقوم ببيع خوان بيزيرا.

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