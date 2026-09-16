سعر الريال السعودي اليوم 16 سبتمبر 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند المستويات الواردة في البيانات محل التقرير، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث المذكور على مؤشرات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وتشير أحدث المتابعات المنشورة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 إلى وجود تحركات محدودة في أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية، مع تسجيل البنك المركزي المصري متوسط سعر عند 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، بينما تختلف الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديث معلن.

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ما سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026؟

يتابع المتعاملون في السوق المصرية سعر الريال السعودي بصورة مستمرة، خصوصًا مع ارتباط العملة السعودية باحتياجات السفر إلى المملكة، سواء لأداء مناسك العمرة أو لأغراض السياحة والعمل، إلى جانب متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

وبحسب البيانات الواردة في النص محل التقرير، سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 المستويات الآتية في عدد من البنوك المصرية.

كم سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.84 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

ويتطابق سعر الشراء الوارد مع متوسط سعر الصرف المنشور اليوم في مصادر متابعة أسعار العملات، والتي أظهرت تسجيل الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستويات قريبة من 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

كم سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.84 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة في النص.

وتجدر الإشارة إلى أن تحديثات منشورة اليوم الأربعاء أظهرت مستويات أخرى في البنك الأهلي المصري، ما يعكس تغير الأسعار خلال ساعات التعاملات، ولذلك يرتبط السعر المنشور بتوقيت التحديث المحدد في كل متابعة.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات التي يستند إليها هذا التقرير.

ويُعد البحث عن سعر الريال السعودي في بنك مصر من عبارات البحث المباشرة التي يستخدمها المتعاملون الراغبون في معرفة قيمة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، ولذلك يركز التقرير على سعر الشراء وسعر البيع بصورة واضحة ومباشرة.

كم سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» نحو 13.82 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة.

وتظهر المتابعات المنشورة اليوم تفاوتًا محدودًا في أسعار الريال السعودي بين البنوك، مع استمرار التحديثات خلال ساعات العمل المصرفي.

كم سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس «SCB» نحو 13.83 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات محل التقرير.

وتتغير أسعار العملات داخل البنوك وفقًا للتحديثات التي تجريها المؤسسات المصرفية، ولذلك يظل توقيت الاستعلام عن السعر عاملًا مهمًا عند مقارنة سعر الريال السعودي بين البنوك.

كم سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي «AIB» نحو 13.87 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مجموعة من المستويات المتفاوتة التي ظهرت في التعاملات المصرفية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

كم سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «ABK» نحو 13.87 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع.

وتظهر متابعة أخرى منشورة اليوم سعرًا أعلى قليلًا للشراء في البنك الأهلي الكويتي، وهو ما يؤكد أهمية الاعتماد على توقيت آخر تحديث عند نشر أسعار العملات اليومية.

كم سجل الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية «HDB» نحو 13.73 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة في النص.

ويعكس اختلاف أسعار الشراء والبيع بين البنوك أهمية المقارنة المباشرة بين الأسعار قبل إجراء عملية شراء أو بيع للعملة السعودية، مع ضرورة مراجعة السعر المعلن في البنك وقت تنفيذ المعاملة.

كم سجل الريال السعودي في بنك فيصل؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل «Faisal» نحو 13.85 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بحسب البيانات محل التقرير.

وكانت تحديثات منشورة اليوم قد أظهرت أيضًا مستويات مختلفة لسعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي، بما يؤكد أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال اليوم بحسب توقيت التحديث.

كم سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي «AAIB» نحو 13.75 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة.

وتأتي هذه الأسعار ضمن متابعة حركة الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

كم سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» نحو 13.85 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

وتشير بيانات منشورة اليوم إلى أن سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي تحرك خلال التعاملات، إذ سجلت بعض التحديثات مستويات مختلفة للشراء والبيع، وهو ما يبرز أهمية تحديد وقت نشر السعر عند صياغة الأخبار الاقتصادية اليومية.

كم سجل الريال السعودي في بنك نكست؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست «NXT» نحو 13.85 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات التي يتناولها التقرير.

كم سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 13.87 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة.

وتظهر أحدث المتابعات المنشورة اليوم مستويات قريبة من هذه الأسعار في البنك التجاري الدولي، مع تسجيل تحركات محدودة خلال التعاملات.

كم سجل الريال السعودي في بنك HSBC؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي «HSBC» نحو 13.87 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات محل التقرير.

لماذا يهتم المصريون بسعر الريال السعودي اليوم؟

يحظى سعر الريال السعودي بمتابعة واسعة من جانب المصريين، نظرًا إلى ارتباطه باحتياجات المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، فضلًا عن اهتمام العاملين والمتعاملين الذين لديهم تحويلات أو التزامات مالية بالريال السعودي.

وتؤكد المتابعات المنشورة اليوم أن سعر الريال السعودي شهد تحركات محدودة بين البنوك، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من مؤسسة مصرفية إلى أخرى، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع في بداية التعاملات وفق أحدث البيانات المنشورة.

ومع استمرار التعاملات المصرفية، يمكن أن تتغير أسعار الريال السعودي خلال اليوم، لذلك ينبغي عند استخدام السعر لأغراض مالية أو تحرير خبر لحظي الإشارة بوضوح إلى وقت آخر تحديث، خصوصًا أن مصادر منشورة في اليوم نفسه أظهرت فروقًا بين أسعار بداية التعاملات وتحديثات منتصف اليوم.