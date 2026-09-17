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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومة التقنين ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات

محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومة التقنين ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات
محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومة التقنين ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات
شمس يونس

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ووكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات العامة للشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب مديري منظومة التقنين بالمراكز والمدن ومديري المراكز التكنولوجية.

وناقش الاجتماع موقف إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة في ضوء أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب استعراض موقف الطلبات المقدمة والملفات الجاري فحصها، ومعدلات الإنجاز والإجراءات المطلوب استكمالها.

كما تناول الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات المستوفاة واستكمال الإجراءات القانونية والفنية والمالية المتعلقة بها، بما يسهم في سرعة حسم طلبات التقنين وتحقيق الانضباط في منظومة التعامل على أراضي الدولة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ووجّه محافظ الأقصر بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، كلٌّ فيما يخصه، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، مع استمرار المتابعة الدورية لموقف الملفات ومعدلات الإنجاز.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة، وسرعة استيفاء وإنهاء الملفات المستوفاة، بما يحقق المستهدف من منظومة التقنين ويحافظ على حقوق الدولة، وييسر الإجراءات على المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تواصل جهودها في متابعة منظومة التقنين ورفع معدلات الإنجاز، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات القانونية للملفات المستوفاة، وتحقيق المستهدف من المنظومة، في إطار من الدقة والشفافية والالتزام بالقواعد .

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