فضحهم قدام العالم.. لحظة انسحاب الوفد الإسرائيلي أثناء كلمة أردوغان بجلسة الأمم المتحدة

شهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحاب الوفد الإسرائيلي من القاعة مع بدء كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار أردوغان خلال كلمته، إلى أنه لا أحد لديه ضمير يمكن أن يغض الطرف عما يحدث في غزة، مؤكداً أن الوضع في الأراضي الفلسطينية في منتهى الخطورة.

وأكد الرئيس التركي، أن غزة المقبرة الأوسع للأطفال في العالم، معربًا عن حزنه لتعذر حضور رئيس السلطة الفلسطينية لمقر الأمم المتحدة لعامين متتاليين.

وقال أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لسرعة الاعتراف بها، لافتاً إلى أن 74 ألف شهيد سقطوا في غزة وتم تدميرها تمامًا.