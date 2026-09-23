الخطوط الجوية الإثيوبية تلغي رحلاتها إلى إقليم تيجراي

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية إلغاء رحلاتها إلى مكيلي وأكسوم وشيري “ إقليم تيجراي ” اليوم وذلك بعد أن سيطرت قوات تيجراي على مطار علولا أبا نيغا الدولي في مكيلي.

و كانت المطارات تُدار سابقًا، من قبل الجيش الاتحادي الإثيوبي.

ومنذ قليل ؛ ذكرت تقارير أثيوبية أن جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا نجحت في السيطرة على مطار عاصمة الإقليم بعد أيام من تشكيل تحالف مسلح لإسقاط حكومة آبي أحمد.

كانت 7 جماعات إثيوبية مسلحة أعلنت تشكيل تحالف جديد يضم قوى تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، في خطوة تستهدف توحيد جهودها في مواجهة الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد.

وقالت الجماعات إنها تسعى من خلال التحالف إلى الإطاحة بالحكومة وتشكيل حكومة انتقالية شاملة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من إثيوبيا مواجهات مسلحة وتوترات سياسية وأمنية متزايدة.

تحالف يضم قوى من مناطق مختلفة

يضم التحالف الجديد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، وحركة "فانو" في إقليم أمهرة، و"جيش تحرير أوروميا"، إلى جانب 4 جماعات أخرى هي "جبهة تحرير أوغادين الوطنية"، و"الجبهة الثورية الديمقراطية المتحدة لعفار"، و"حركة تحرير شعوب بني شنقول"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جوموز".

ويمتد نشاط هذه التنظيمات إلى أقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا والصومالي وعفار وبني شنقول-جوموز، ما يمنح التحالف نطاقًا جغرافيًا واسعًا داخل إثيوبيا.

وقال نائب رئيس جبهة تحرير تيجراي إيمانويل أسيفا إن الهدف من التحالف هو تغيير الحكومة الفيدرالية وتهيئة الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية