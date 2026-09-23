أعلنت سلطات الموانئ الأوكرانية مقتل قبطان سفينة ترفع علما أجنبيا في البحر الأسود إثر هجوم روسي استهدفها.

وكانت القوات الروسية شنت الليلة الماضية ضربات جماعية ضد المراكز اللوجستية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومجمع الوقود والطاقة في أوكرانيا - الدفاع الروسية.

وبحسب بيان الوزارة تم استهداف مستودع تخزين المواد لإنتاج الطائرات دون طيار ومصنع "توكان" الصناعي في فيشنيفوي ينتح مكونات الطائرات دون طيار.

وفي مقاطعة أوديسا ؛ فقد تم استهداف ثلاثة مراكز لوجستية في أوديسا، تخزن وتوزيع البضائع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج للقوات الأوكرانية.

كما تم قصف مستودع لمكونات الطائرات دون طيار في ميرنوي ، في مقاطعة أوديسا.

كما إستهدفت القوات الروسية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا.