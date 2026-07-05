إلهام شاهين و إلهام صفي الدين من كواليس تصوير فيلم الحافي

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بانتهاء تصوير فيلم "الحافي"، من خلال مشاركة جمهوره مجموعة من الصور من كواليس العمل، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتجربة التي جمعته بفريق الفيلم، وموجهًا الشكر لكل من شارك في إنجاز هذا المشروع الفني.

نشرت الهام شاهين الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلًه صور من كواليس فيلم الحافي الذي انتهينا من تصويره.. الفيلم من تأليف محمد الغيطي، وإخراج مازن الجبلي، ومدير التصوير أسامة بركة، وإنتاج عريان فهيم."

وكشف الهام شاهين عن قائمة أبطال الفيلم، والتي تضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وإلهام صفي الدين، وعلاء مرسي، وأحمد سلامة، وعمرو عبد العزيز، وأمير شاهين، وأميرة فتحي، وبدرية طلبة، في عمل يجمع بين العديد من الأسماء البارزة في السينما المصرية.

وحرص الفنانة على توجيه رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في الفيلم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل مع الجميع في أجواء يسودها التعاون والمحبة، متمنيًا أن تتكرر هذه التجربة في أعمال فنية جديدة.

وقالت في ختام رسالته: "شكرًا لكل العاملين بفيلم الحافي وراء الكاميرا وأمامها.. استمتعت جدًا بالعمل معكم جميعًا، وربنا يجمعنا دائمًا على حب الفن.. تحياتي ومحبتي واحترامي للجميع، وأتمنى من الله أن يوفقنا وأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور بإذن الله."

ويترقب الجمهور الإعلان عن موعد طرح فيلم "الحافي" في دور العرض، خاصة مع مشاركة هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم، وسط توقعات بأن يقدم العمل تجربة سينمائية مميزة عند العرض



https://www.instagram.com/p/DaZ6yTejsDR/?img_index=1&igsh=MXZzZHQ5czE5dXFobg==