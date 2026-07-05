قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبروت ستات الصعيد.. مشاجرة بالآلي بين النساء في قرية نجع عزوز بقنا تنتهي| تفاصيل
بسبب رش المياه بالطريق .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بشتيل
مديحة حمدي: أعود للفن بعد إجازة الصيف.. وأقرأ عدة سيناريوهات بعد تحسن حالتي الصحية| خاص
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين و إلهام صفي الدين من كواليس تصوير فيلم الحافي

الهام شاهين و الهام صفي الدين من كواليس تصوير فيلم الحافي
الهام شاهين و الهام صفي الدين من كواليس تصوير فيلم الحافي
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة إلهام شاهين  بانتهاء تصوير فيلم "الحافي"، من خلال مشاركة جمهوره مجموعة من الصور من كواليس العمل، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتجربة التي جمعته بفريق الفيلم، وموجهًا الشكر لكل من شارك في إنجاز هذا المشروع الفني.

نشرت الهام شاهين  الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلًه   صور من كواليس فيلم الحافي الذي انتهينا من تصويره.. الفيلم من تأليف محمد الغيطي، وإخراج مازن الجبلي، ومدير التصوير أسامة بركة، وإنتاج عريان فهيم."

وكشف الهام شاهين عن قائمة أبطال الفيلم، والتي تضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وإلهام صفي الدين، وعلاء مرسي، وأحمد سلامة، وعمرو عبد العزيز، وأمير شاهين، وأميرة فتحي، وبدرية طلبة، في عمل يجمع بين العديد من الأسماء البارزة في السينما المصرية.

وحرص الفنانة على توجيه رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في الفيلم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل مع الجميع في أجواء يسودها التعاون والمحبة، متمنيًا أن تتكرر هذه التجربة في أعمال فنية جديدة.

وقالت في ختام رسالته: "شكرًا لكل العاملين بفيلم الحافي وراء الكاميرا وأمامها.. استمتعت جدًا بالعمل معكم جميعًا، وربنا يجمعنا دائمًا على حب الفن.. تحياتي ومحبتي واحترامي للجميع، وأتمنى من الله أن يوفقنا وأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور بإذن الله."

ويترقب الجمهور الإعلان عن موعد طرح فيلم "الحافي" في دور العرض، خاصة مع مشاركة هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم، وسط توقعات بأن يقدم العمل تجربة سينمائية مميزة عند العرض 


https://www.instagram.com/p/DaZ6yTejsDR/?img_index=1&igsh=MXZzZHQ5czE5dXFobg==

إلهام شاهين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

تراجع في أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق اليوم

تراجع جديد في أسعار الطماطم والخيار .. تعرف على أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

أنشيلوتي

أنشيلوتي يرد على منتقديه قبل مواجهة النرويج: الوحيد الذي يحق له نصحي هو فيرجسون

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن ربع نهائي كأس العالم حال تأهل مصر

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد