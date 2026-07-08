رومانيا وبلغاريا وتركيا توسع مهام فرقة إزالة الألغام في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، /الأربعاء/، أن رومانيا وبلغاريا وتركيا اتفقت، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على توسيع مهام فرقة العمل المشتركة لإزالة الألغام العائمة في البحر الأسود لتشمل حماية البنية التحتية الحيوية.

وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية أن المهام الموسعة ستشمل حماية منشآت الطاقة وشبكات الاتصالات وخطوط الأنابيب الواقعة تحت سطح البحر، إلى جانب مواصلة عمليات إزالة الألغام.

وكانت الدول الثلاث، وهي أعضاء في حلف الناتو وتتقاسم سواحل البحر الأسود مع جورجيا وروسيا وأوكرانيا، قد أنشأت فرقة العمل المشتركة لإزالة الألغام في عام 2024، بهدف مواجهة مخاطر الألغام العائمة التي تصاعدت عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.

ومنذ تأسيسها، تمكنت فرقة العمل من إبطال مفعول أكثر من 150 لغمًا عائمًا في ممرات تجارية حيوية بالبحر الأسود، فيما اضطلعت تركيا بالنصيب الأكبر من تلك العمليات.