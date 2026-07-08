في البحر الأسود.. هجوم بمسيرة على ناقلة نفط

تعرضت ناقلة النفط (ياسا بولاريس) التي تستخدمها شركة شيفرون ​لنقل شحنات اتحاد ​خط أنابيب بحر قزوين، لهجوم بطائرة مسيرة ​قبالة الساحل الروسي ​على البحر الأسود.



وقالت مصادر - بحسب وكالة رويترز - أن شيفرون على علم بواقعة تعرض سفينة لها كانت متجهة ​إلى منشآت التحميل التابعة لاتحاد ‌أنابيب ⁠بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأشارت المصادر إلى ​أن ​طاقم ⁠السفينة بخير ولم تتأثر الصادرات من ​قازاخستان.





وذكرت شيفرون في ​تصريحات لها "تتجه السفينة إلى ميناء آمن، ⁠وننسق ​مع مشغل ​السفينة والسلطات المعنية".