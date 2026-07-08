في البحر الأسود.. هجوم بمسيرة على ناقلة نفط

تعرضت ناقلة النفط (ياسا بولاريس) التي تستخدمها شركة شيفرون لنقل شحنات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود.
وقالت مصادر - بحسب وكالة رويترز - أن شيفرون على علم بواقعة تعرض سفينة لها كانت متجهة إلى منشآت التحميل التابعة لاتحاد أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.
وأشارت المصادر إلى أن طاقم السفينة بخير ولم تتأثر الصادرات من قازاخستان.
وذكرت شيفرون في تصريحات لها "تتجه السفينة إلى ميناء آمن، وننسق مع مشغل السفينة والسلطات المعنية".