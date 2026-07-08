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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تطلق Muse Image.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد لإنشاء الصور

.ميتا تطلق Muse Image.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد لإنشاء الصور
.ميتا تطلق Muse Image.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد لإنشاء الصور
لمياء الياسين

كشفت شركة ميتا  عن "ميوز إيميج"، وهي أداة جديدة لتوليد الصور الذكاءالاصطناعي،  "ميتا سوبر إنتليجنس لابز"، وحدة الذكاء الاصطناعي المتخصصة التابعة للشركة. هذه الميزة، التي كانت تحمل الاسم الرمزي الداخلي "مانجو"، متاحة الآن مجاناً عبر تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها عبر قصص إنستجرام وواتساب.

ابتكار أفكار أصلية

فإذا كنت تعاني من نقص في الإلهام ولا تستطيع ابتكار أفكار أصلية بنفسك، تقول ميتا أن برنامج Muse يأتي مع "إعدادات مسبقة"  وهي عبارة عن صور جاهزة  "لإثارة الأفكار".

لكنّ ميزةً مثيرةً للدهشة بشكلٍ خاص تسمح للمستخدمين بالتلاعب بصور مستخدم آخر على إنستجرام باستخدام الذكاء الاصطناعي، شريطة أن يكون حساب ذلك المستخدم عامًا. كل ما على المستخدمين فعله هو الإشارة إلى الشخص، ليتمكنوا من التقاط صورته واستخدامها لإنشاء صورة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 انتهاك الخصوصية

قال أحد مستخدمي X إن إشراك المستخدمين الحقيقيين في الصور التي تم إنشاؤها دون موافقة صريحة هو بمثابة لغم أرضي للخصوصية ينتظر الانفجار".

تنص سياسة Meta على أنه "قد يتمكن الأشخاص من إنشاء محتوى باستخدام محتوى Instagram الخاص بك باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في Meta" وأنه "لن يتم إخطارك بالمحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في Meta".

تزعم شركة ميتا أن المستخدمين "يتحكمون" في هذه الميزة، مشيرة إلى وجود إعدادات يمكنك استخدامها لتعطيل هذا النوع من الاستيلاء على صورك إذا كنت ترغب في ذلك.

يتمتع تطبيق Muse بتطبيقات أخرى أقل تدخلاً. أحدها إنشاء إعلانات مخصصة (وقد تسلل الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ إلى عالم الإعلان خلال العام الماضي). تطبيق آخر هو تجربة أفكار الديكور الداخلي؛ ففي فيديو ترويجي، يستخدم أحد المستخدمين Muse لمعرفة كيف سيبدو أريكة مستعملة في مرآبه. صُممت هذه الوظيفة الأخيرة لتتكامل مع سوق فيسبوك، وهو منصة Meta الشهيرة للأثاث والإكسسوارات المستعملة، والتي تُشبه موقع Craigslist.

يتميز هذا النموذج أيضًا بخاصية تحرير الصور القائمة على التوجيه، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور لمشاركتها عبر تطبيقات ومنصات Meta.

في الوقت نفسه، تُطلق ميتا مجموعة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي الجديدة لقصص إنستجرام، مدعومة من ميوز - وهي المنصة نفسها التي كانت محور المخاوف المتعلقة بوضع علامات على الصور المذكورة وتتضمن هذه التأثيرات فلاتر قابلة للتخصيص يمكنها تعديل الصور الموجودة.

تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي

في سياق منفصل، أغلقت الشركة نظام التعرف على الوجوه الخاص بفيسبوك عام 2021، وهو أداة كانت تتعرف تلقائيًا على الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وسط دعاوى قضائية وضغوط تنظيمية بشأن جمعها للبيانات البيومترية. وباختصار، فإن ميزة وضع علامات على الصور في تطبيق ميوز، والتي يتم تعطيلها افتراضيًا، تتوافق مع نمط سبق أن أشار إليه المستخدمون والجهات التنظيمية.

الذكاءالاصطناعي شركة ميتا إنستجرام وواتساب دعاوى قضائية

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