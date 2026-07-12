الرئيس الأوكراني يعلن عن تعديلات وزارية مرتقبة

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الأحد/، تعديلا وزاريا مُزمعا في الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون، مُشيرًا إلى أنه عرض على رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو منصبًا جديدًا يُركز على العلاقات الدولية.

وقال زيلينسكي- في بيان، نقلته صحيفة "كييف بوست الأوكرانية- إنه ناقش ضرورة تحديث الحكومة مع سفيريدينكو لتنفيذ استراتيجية سياسية جديدة، وأضاف أنه عرض عليها دورًا قياديًا في توجيه العلاقات مع أحد شركاء بلاده الرئيسيين.

وتابع زيلينسكي: إنه يتوقع من البرلمان الموافقة على التغييرات الحكومية اللازمة، موضحًا أن العمليات الداخلية تتطلب تعديلات لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أعلن زيلينسكي عن تغييرات هيكلية في نهج السياسة الخارجية الأوكرانية، حيث سيتم تعيين مسؤولين مُحددين لإدارة المجالات ذات الأولوية. وتشمل هذه المجالات التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، والمشروع الأوروبي المضاد للصواريخ الباليستية، والتكامل مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع الدول المجاورة مثل بولندا والمجر، ومنطقة الشرق الأوسط والخليج، والصين، والمنظمات الدولية الرئيسية.