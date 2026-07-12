العراق: اعتقال 3 إرهابيين في محافظة الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم / الأحد / اعتقال 3 إرهابيين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، ووفقا لأوامر قضائية، تمكنت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على ثلاثة إرهابيين في عمليات نوعية نُفذت في مناطق الرمادي والفلوجة والقائم بمحافظة الأنبار.

وأضاف أنه في إطار عمليات التفتيش والدهم والمتابعة، نفذت قطاعات الجهاز مهام استخراج وتطهير كدس للعتاد بمحافظة ديالى؛ أسفر عن ضبط عدد من المواد والأعتدة التي خلفتها بقايا العصابات الإرهابية، حيث جرى التعامل معها وفق السياقات المتبعة.