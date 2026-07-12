السعودية تصعد لهجتها ضد إيران: تهديدات طهران لأمن الخليج والملاحة "مرفوضة بالكامل"

أعربت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار إيران في ما وصفته بـ"السلوك المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدة أن الممارسات الإيرانية تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مخالفتها لقواعد حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وحرية الملاحة البحرية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، بما ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أدانت المملكة استمرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة رفضها القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الدول الشقيقة أو يهدد أمنها.

وجددت السعودية موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض أمن المنطقة ويهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية.