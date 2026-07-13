مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة أوروبية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، حركة تشغيل نشطة مع استقبال 12 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، في استمرار لتدفق الوفود السياحية إلى مدينة مرسى علم خلال موسم الصيف.

وتستعد الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين القادمين على متن هذه الرحلات، بالتزامن مع رفع درجة الجاهزية داخل المطار لتيسير إجراءات الوصول وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، بما يضمن انتقال الزائرين إلى مقار إقامتهم في أسرع وقت.

وتعكس حركة الطيران المنتظمة التي يشهدها مطار مرسى علم خلال الفترة الحالية استمرار ارتفاع الطلب على المقصد السياحي بجنوب البحر الأحمر، خاصة من الأسواق الأوروبية، التي تمثل النسبة الأكبر من السياحة الوافدة إلى المدينة.

كما تسهم الزيادة المستمرة في الرحلات الدولية في دعم نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، في ظل ما تتمتع به مرسى علم من شواطئ خلابة وشعاب مرجانية ومواقع غوص عالمية جعلتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشاطئية في مصر.

ويواصل مطار مرسى علم أداء دوره كبوابة رئيسية لاستقبال السياحة الأجنبية إلى جنوب البحر الأحمر، من خلال تشغيل رحلات مباشرة من العديد من الدول الأوروبية، بما يدعم النشاط السياحي والاقتصادي ويعزز مكانة المدينة على خريطة السياحة العالمية.