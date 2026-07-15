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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاة الغربية صاحبة فيديو اتهام والدها بإجبارها على الزواج من مسن خليجي: أهل ابويا رفضوا يستقبلوني

فتاة الزواج القسري بالغربية
فتاة الزواج القسري بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ استغاثة الفتاة ندي زايد عبر صفحات التواصل الاجتماعي من مأساة عرض والدها لها الزواج من خليجي سعودي مقابل 600 الف جنيه علي حد قولها .

تفاصيل الواقعة 


في المقابل أعلنت فتاة الزواج القسري في آخر تصريحات لها وجاء نصها "ده هيبقى اخر كلام مني لو حصل اي كده تاني اقسم بالله ماهطلع اتكلم تاني لو طلعوا قالوا اي عليا ماهتكلم ولا هفتح سيرة الموضوع ده تاني اي كلامكم الوسخ الي انا عماله اسمعه وانكم تقولوا كلام بلسانكم بالنيابه عني اني وارد مني الكلام ده وانا اصلا اتخلى سبيلي من النيابه الساعه ٩ ونص الساعه ١٠ وربع على ماروحت جمعت هدومي كنت في عربية طنطا رايحه المحله جالي.

تصريحات صادمه 

وأضافت فتاة الزواج القسري بقولها :"صحافيين رفضت رفض تام اني مش هتكلم في أي حاجه امتى خلتوني قولت وخليت وسويت انا عندي حاجات تديين الكل اقسم بالله وتودي جدتي دي بالذات بالسجن مدا حياتها بس عشان الكسره ال شوفتها في عين ابويا كنت مفكره اني هعرف ابقى قويه قدامه ومش هيهمني لكن اقسم بالله انا اول واحده انكسرت وانا شيفاه نايم في الحجز ومتكبلش مع امناء الشرطه وفي اللوري مع المحبوسين التانيين ماهنش عليا".

التصالح مع والدها 

كما اختتمت فتاة الزواج القسري بقولها"اتصالحت معاه وبوست ايده وراسه في النيابه وحضنته من غير ماحد يقولي رغم اني ليا حق قولتلوا ماتزعلش مني بس عشان انا مش بنت حرام يهون عليا مرمطت ابويا اتصالحت معاه وعملت محضر  صلح وماضيه عليه كده انا لحد هنا نهيت مسيرتي مع العيله دي وكل مايصيبنا الا ماكتبه الله لنا بلساني وعلى صفحتي الشخصيه اني لا انسب لدار زايد بأي شيء" .

وكان مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية شهد استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إتهام فتاة تدعي "ندي.ا" 21 سنة إلي والدها وشقيقتها بالضغط عليها سعيا بالزواج القسري إلي أشخاص خليجيين عرب من حاملي الجنسيات السعودية وغيرها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين "100 الف جنيه إلي 600 الف جنيه ".

القصة الكاملة 


في المقابل كشفت جدو فتاة الزواج القسري بالغربية بقولها :بنت ابني كثيرة الخلافات معه ودائما طمعانه يكتب لها الشقه بعد وفاه امها وزواجها شقيقاتها ..حسبنا الله ونعم الوكيل شقيان طول عمره عليهم" .

واضافت جده الفتاة في تصريحات خاصة بقولها "خلافات بينها مع والدها بسبب طلب تمليكها شقة مقابل زواجها من خليجي وفعلا كل اسرة أمنيتها تطمن علي بناتها مع زوج ميسور" .
من ناحية أخري انتقدت أحدي الفتيات من شقيقات الفتاة بقولها :"أختنا كثيرة الاعتداء علي والدها بالسب والقذف لاعتراضها علي الزواج فضلا عن ارتباطها في علاقة عاطفية غير مشروعة بشاب آخر" .

اتهامات متبادلة بين الفتاة وشقيقتها 


وأضافت شقيقة الفتاة صاحبة الفيديو بقولها "احنا تلات بنات وهي الصغيرة وراقصة تنصاع للأسرة بسبب سلوكها الغير سوي وابونا مسئول عن زاوية مسجد في مدينة بسيون ويخاف الله فينا حقيقة" .

في المقابل أفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة أن هناك كافيه شهير يقع بأحد الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة يحوي سماسرة أبرزهما "سعد .ا" والسيدة تدعي " نعيمة " للإتفاق حول ترشيح فتيات للزواج من جنسيات عربية وعلي رأسهم سعوديين مقابل الحصول على أموال .

تحرك عاجل من النيابة 

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح تحقيق عاجل مع فتاة الزواج القسري عقب اتهام أفراد اسرتها بمحاولة بيعها بمقابل مادي 600 الف جنيه للزواج بأحد الخليجيين والعرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة بقرار حجز والد الفتاة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من جيرانها وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط محل إقامتها للوقوف علي صحة أقوالها خلال الفيديو المتداول من عدمه .


ردع مخالفين قانونيا 


وكانت جهات التحقيق استمعت إلي أقوال الأب والفتاة للتأكد من وجود سمسار متخصص في تزويج الفتيات إلي الخليجيين من العرب من عدمه .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط فتاة وأبوها بتهمه الزواج القسري مقابل 600 الف جنيه للخليجيين من العرب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها لمحاوله بيعها وتزويجها إلي خليجين من العرب بنطاق دائرة مركز بسيون .

ضبط الفتاة والوالدها 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة والوالدها مقيمين بنطاق دائرة مركز بسيون .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية فتاة زواج القسري بالغربية وتحرك عاجل التصالح مع والدها بسيون

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