خدمة المواطن أولا.. محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي وإدارات بسيون

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة بسيون، شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وعددًا من الإدارات النوعية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية،جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان القطان رئيس مركز ومدينة بسيون.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي واطلع على آليات استقبال طلبات المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات، كما التقى بعدد من المترددين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تمثل معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء.

رفع كفاءة الخدمات

كما تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي سير العمل بالإدارات المختلفة، وراجع معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ورخص المحال العامة، مشيدًا بالجهود المبذولة، وموجهًا بمواصلة العمل بوتيرة متسارعة، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين والالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة.

تحسين الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن الجولات الميدانية مستمرة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يساهم في سرعة التعامل مع المشكلات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وقال: «خدمة المواطن واجب ومسؤولية، ولن ندخر جهدًا في تقديم خدمات تليق بأهالينا، فالمواطن يأتي دائمًا في مقدمة أولويات العمل داخل محافظة الغربية».