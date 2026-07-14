هل يرحل مرموش؟.. شرط اللاعب يحدد مستقبله مع مانشستر سيتي.. وتوتنهام يترقب

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المصري عمر مرموش طلب من إدارة مانشستر سيتي توضيحًا بشأن دوره في خطط المدير الفني إنزو ماريسكا، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق خلال فترة الانتقالات.

وبحسب موقع TEAMtalk، فإن مرموش لا يمانع الاستمرار ضمن صفوف مانشستر سيتي، لكنه يرغب في الحصول على ضمانات بشأن مشاركته بصفة منتظمة، بعدما عانى من قلة الظهور الأساسي خلال الموسم الماضي.

وأضاف التقرير أن نادي توتنهام يراقب موقف اللاعب عن كثب، استعدادًا للتحرك لضمه في حال قرر الرحيل عن مانشستر سيتي، مستغلًا حالة الغموض التي تحيط بمستقبله.

وأشار التقرير إلى أن مرموش شارك أساسيًا في 8 مباريات فقط مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول إمكانية خوضه تجربة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم.

ومن المنتظر أن يحسم مرموش موقفه النهائي بعد اتضاح رؤيته بشأن دوره في مشروع ماريسكا، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.