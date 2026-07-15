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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باستثمارات 80 مليار جنيه.. اجتماعات مكثفة بأسيوط لإنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة

إجتماع محافظ أسيوط
إجتماع محافظ أسيوط
إيهاب عمر

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عقد اجتماعاته الدورية الموسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال مشروعات تطوير الريف المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موجهًا بالنزول الميداني الفوري لمواقع المشروعات لوضع حلول عاجلة لأية معوقات قد تؤخر إجراءات الاستلام أو التشغيل، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وائل الشاذلي ممثل وزارة الإنتاج الحربي لمشروعات "حياة كريمة"، ومسؤولي دار الهندسة "المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات"، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب ممثلي المكاتب الاستشارية، ورؤساء المراكز، ومسؤولي الجهات والهيئات والشركات المنفذة، وممثلي شركات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات"، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استعرض المحافظ موقف تجهيز وتشغيل مجمعات الألبان داخل المجمعات الزراعية بالقرى المستهدفة، إلى جانب عرض تفصيلي لمعدلات الإنجاز الفعلية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمجمعات الحكومية والخدمية، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وموقف الاستلام والتشغيل، بما يضمن سرعة دخول تلك المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.

ووجه اللواء محمد علوان جميع الجهات التنفيذية بالنزول الميداني الفوري إلى مواقع المشروعات، والتعامل المباشر مع أية معوقات أو ملاحظات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو تعطل إجراءات الاستلام والتشغيل، مع إعداد حلول عملية وسريعة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وعقد اجتماعات متابعة دورية لتقييم الموقف أولًا بأول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها أحد أكبر مشروعات التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بالريف المصري، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتبقية حتى يشعر المواطن بالعائد الحقيقي لما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية وخدمية على أرض الواقع.

وأشار محمد علوان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا باستثمارات تقترب من 80 مليار جنيه داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

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