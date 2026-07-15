وزير الاقتصاد السعودي يبحث مع مسئول أممي تعزيز التعاون

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال لقائه، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2026 المقام في مدينة نيويورك، سبل تعزيز التعاون الإنمائي.

وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أولويات التنمية المستدامة، وتسريع التقدم نحو أجندة التنمية المستدامة 2030.