1.96 مليار ​دولار.. أمريكا توافق على بيع أنظمة أسلحة ​فتك دقيقة متطورة للسعودية

أعلنت ​وزارة الخارجية ‌الأمريكية موافقتها على بيع ⁠محتمل ​لأنظمة أسلحة ​فتك دقيق متطورة ومعدات ​ذات ​صلة إلى السعودية ‌بقيمة ⁠تقدر عند 1.96 مليار ​دولار.



وأوضحت ​الوزارة ⁠في بيان ​أن ​المتعاقد ⁠الرئيسي سيكون ⁠شركة ​بي.إيه.إي ​سيستمز.

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية بلاده لبيع بعضا من أفضل المعدات العسكرية التي تم تصنيعها على الإطلاق إلى المملكة العربية السعودية ".

وكان ترامب، قد أكد خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".