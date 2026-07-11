سكك حديد مصر تنشر جداول تشغيل قطارات خطين بوجه بحري لتيسير حركة الركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جداول تشغيل القطارات على خطي (إيتاي البارود / كفر داوود / السادات) والعكس، و(بشتيل / كفر داوود / السادات) والعكس، في إطار حرصها على توفير خدمات نقل منتظمة تربط المدن والمراكز الواقعة على هذه الخطوط، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو التنقل.

وقالت الهيئة، إن جداول تشغيل القطارات على مختلف الخطوط تساعد المسافرين على التخطيط لرحلاتهم واختيار المواعيد المناسبة، وتعزيز سهولة استخدام خدمات السكك الحديدية، بهدف تيسير حركة السفر والتنقل، وتوفير المعلومات اللازمة للركاب.

وأضافت أن إتاحة جداول التشغيل بشكل مستمر تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات المقدمة للركاب، ورفع مستوى التواصل معهم، بما يتيح التعرف على مواعيد القطارات بسهولة، ويساعد على تنظيم الرحلات وتقليل أوقات الانتظار.

وتمنت الهيئة، لجميع الركاب رحلة آمنة، وأهابت بالمسافرين الالتزام بالتعليمات المنظمة داخل المحطات والقطارات، حفاظًا على سلامتهم وضمان انتظام حركة التشغيل.