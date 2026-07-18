هاني سعيد: بيراميدز يستعد للموسم الجديد في تركيا

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، خوض فريق الكرة لمعسكر إعداد خارجي في تركيا تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك في إطار سعي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد، لتوفير كل متطلبات الفريق للخروج ببرنامج إعداد قوي في ظل الارتباطات العديدة لبيراميدز محليا وقاريا خلال الموسم المقبل.

وتسافر بعثة نادي بيراميدز صباح يوم الخميس المقبل إلى تركيا على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة للبعثة للوصول لأعلى معدلات التركيز والراحة لأعضاء الفريق، حيث يستمر المعسكر الخارجي حتى يوم 9 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى القاهرة لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد قبل انطلاق الموسم المحلي بمباريات الدوري.

برنامج مكثف

ويخوض الفريق برنامجا تدريبيا مكثفا طوال فترة المعسكر طبقا لخطة الإعداد التي وضعها الجهاز بقيادة المدير الفني رولاني موكوينا، بجانب خوض مجموعة من المباريات الودية متدرجة القوة والمستوى الفني، سيتم الإعلان عن مواعيدها وأطرافها في الأيام المقبلة، قبل العودة للقاهرة واستكمال الإعداد للموسم الجديد.