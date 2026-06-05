طلب مبلغ مالي نظير توقف سيارة.. القبض على سايس بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وطلب مبلغ مالي منه نظير توقف سيارته بالقاهرة دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعمله بمهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





