ناهد السباعي تتألق بإطلالة بوهيمية هادئة في الفيوم.. وجمال الطبيعة يخطف الأنظار



أعادت الفنانة ناهد السباعي لفت الأنظار من جديد، بعدما نشرت عبر حسابها على إنستجرام مجموعة صور من زيارتها لمحافظة الفيوم، ظهرت خلالها بأجواء طبيعية ساحرة تعكس هدوء المكان وجماله.

واختارت ناهد السباعي إطلالة كاجوال بطابع بوهيمي بسيط، حيث ارتدت تيشيرت باللون الأوف وايت مع بنطال واسع بدرجات البيج، وهو ما منحها مظهرًا متناغمًا مع طبيعة الفيوم التي تجمع بين الصحراء والمياه.

وأكملت إطلالتها بعدد من الإكسسوارات المتنوعة مثل الأساور والخواتم، ما أضفى لمسة عفوية على مظهرها، إلى جانب اعتمادها بندانا على الرأس مع شعر منسدل عزز من الإحساس بالحرية والبساطة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، ليعكس حالة من الصفاء والراحة، ويتماشى مع أجواء الرحلات والابتعاد عن صخب الحياة اليومية



وشاركت الفنانة ناهد السباعى بمسلسل المتر سمير، فى موسم دراما رمضان 2026 إلى جانب النجم كريم محمود عبد العزيز.

وقالت النجمة ناهد السباعي إن تفاصيل الدور الذي تقدمه في مسلسل “المتر سمير” نابع من واقعية المواقف اليومية التي تعيشها الشخصية، حيث تنعكس القضايا التي يناقشها الزوج في عمله على حياتهما الخاصة، لتتحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر.

وقالت ناهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: هذا التشابك يمنح الشخصية طابعاً كوميدياً غير مفتعل، قائماً على المفارقة والسخرية من الواقع، دون الابتعاد عن الجانب الإنساني للمشكلات الأسرية.

وأضافت “السباعي” تقديم الشخصية تطلّب التعامل بحذر مع التوازن بين الكوميديا والصدق، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإضحاك فقط، بل تقديم زوجة حقيقية يمكن للجمهور التعاطف معها.

على جانب آخر لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار منذ الحلقات الأولى من مسلسل إفراج، الذي يشارك في بطولته النجم عمرو سعد ضمن السباق الدرامي في رمضان 2026.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، تحدثت ناهد السباعي عن ردود الفعل الإيجابية التي حصدها العمل.