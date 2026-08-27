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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: معتمد جمال يمتلك صفات قيادية.. وفتوح لا يجيد سوى بالظهير الأيسر

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق يمتلك العديد من الصفات القيادية التي تساعده في عمله التدريبي، مشيرًا إلى أن محمود حمدي "الونش" لا يزال متأثرا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "معتمد جمال يمتلك صفات قيادية منذ أن كان لاعبًا، وهي ساعدته في عمله حاليًا في التدريب".

وأضاف: "الونش ما زال متأثرًا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين، وهذا الأمر مؤثر على أدائه، كما أنه لم يستعد كامل لياقته البدنية حتى الآن".

وتابع: "محمد شحاتة يستطيع اللعب في أكثر من مركز، وكان يستحق التواجد في كأس العالم، وهو يتحمل عبء وسط ملعب الزمالك".

وعن مركز أحمد فتوح الجديد مع الزمالك، قال: "مركز أحمد فتوح الجديد في الزمالك غير مقنع، وهو لا يجيد اللعب سوى في مركز الظهير الأيسر".

وانتقل التابعي للحديث عن مصطفى محمد، قائلًا: "مصطفى محمد أصبح بيكسل ومشتت، وده تسبب في استبعاده من كأس العالم، ودلوقتي مش لاقي نادي. مين هيوافق يضم لاعب مش بيلعب مع المنتخب، ولا بيرد على النادي بتاعه، ومنقطع عن التدريبات؟".

واختتم: "مصطفى محمد لاعب كويس، لكن لازم يراجع نفسه".

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