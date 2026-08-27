جمال الزهيري: الزمالك خرج بمكاسب مهمة من الفوز على البنك الأهلي

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، أن الزمالك نجح في تحقيق المطلوب خلال مواجهة البنك الأهلي، بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الفوز على البنك الأهلي يمثل دفعة قوية للفريق خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: «فوز الزمالك على البنك الأهلي مهم جدًا في هذه المرحلة»، مشيرًا إلى أن الانتصار يمنح اللاعبين والجهاز الفني حالة من الثقة قبل الاستحقاقات القادمة.

وأتم : «الزمالك حقق فوز معنوي مهم جدًا أمام البنك الأهلي، والجماهير والروح هما السبب الرئيسي»، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري والروح التي ظهر بها الفريق كان لهما دور مهم في تحقيق الانتصار.