460 مليون جنيه للصرف الصحي والطرق وخطة لتطوير المقاصد السياحية

بحث اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه الدوري مع مشايخ و عواقل مدينة دهب، مطالب المواطنين واحتياجات التجمعات البدوية، إلى جانب استعراض خطة تطوير المدينة ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وذلك بحضور اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، والنائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ.

وعُقد اللقاء بدار المناسبات بقرية وادي مجيرح التابعة لمدينة دهب، في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة يتولى النائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ، تشكيلها، بمشاركة الأهالي والجهات المعنية، لمتابعة ودراسة مطالب المواطنين والتنسيق بشأنها، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة للملفات التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وأشاد أهالي مدينة دهب بجهود المحافظة في تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير، مؤكدين تقديرهم لما تشهده المدينة من أعمال تستهدف تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، خاصة في التجمعات البدوية.

وأكد المحافظ أن خطة التنمية بمحافظة جنوب سيناء تستند إلى استراتيجية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم التجمعات البدوية وتوفير الخدمات الأساسية لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المحافظة، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مدينة دهب وتعظيم مقوماتها السياحية والاستثمارية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن أعمال التطوير بمدينة دهب تشمل عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى توافر القدرات الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات المشروعات المستقبلية وخطط التنمية، مع استمرار العمل على تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بالمدينة.

وفي قطاع مياه الشرب، أكد المحافظ توافر كميات المياه اللازمة، مع العمل على استكمال تطوير الشبكات ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات المدينة والتوسعات المستقبلية.

وفي ملف الصحي، أوضح المحافظ أن محطة المعالجة تخضع لأعمال إحلال وتجديد بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه، بالتوازي مع تنفيذ خط جديد للصرف الصحي بدلًا من الخط المتهالك، بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي ورفع قدرتها على استيعاب الاحتياجات المستقبلية.

وأشار إلى دعم شبكة الطرق بمدينة دهب من خلال توفير اعتمادات إضافية بقيمة 60 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية، مؤكدًا أن أعمال التطوير الجارية ستعزز جاهزية المدينة لاستقبال المزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة خلال العام المقبل.

كما تناول اللقاء خطط تطوير المقاصد السياحية بمدينة دهب، وفي مقدمتها منطقة البلوهول، إلى جانب تطوير ممشى العصلة، بما يعزز المقومات السياحية للمدينة، ويرفع قدرتها على جذب المزيد من السائحين والاستثمارات، مع الحفاظ على طبيعتها ومقوماتها البيئية.

واستعرض اللقاء مطالب أهالي تجمع مجيرح، وفي مقدمتها دعم التعليم الأزهري، وتوفير مياه الشرب، وتوصيل الكهرباء، وتركيب العدادات، حيث وجّه المحافظ ببحث هذه المطالب مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية لأهالي التجمع.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية بمدينة دهب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع تطوير مشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة المرافق، بما يسهم في تهيئة المدينة لاستقبال المزيد من الاستثمارات والمشروعات السياحية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.