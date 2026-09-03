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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية جيبوتي قبل موقعة إيه إس بورت بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه إيه إس بورت بطل جيبوتي، بحثًا عن بداية قوية في مشواره القاري.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الثامنة مساء غدا الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الزمالك وبطل جيبوتي في تمام الساعة الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمباراة.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية جيبوتي

سبق وواجه نادي الزمالك ناد واحد فقط من جيبوتي وهو أرتا سولار وذلك في دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة 2023 -2024 

 فاز نادي أرتا سولار بنتيجة (2-0) على الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت خارج مصر وبالتحديد في تنزانيا وفي مباراة العودة نجح الفارس الأبيض في الريمونتادا وفاز بنتيجة (4-1) على استاد القاهرة الدولي، ليؤهل مجموع المباراتين (4-3) الزمالك ويعبر للدور التالي

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