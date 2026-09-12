فادي كرم: البيئة الشيعية في الجنوب تدرك أن الأمان لا يكون إلا بوجود الجيش اللبناني

قال النائب عن حزب القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، الدكتور فادي كرم، إن هناك من يسوق بأن بيئة حزب الله لا تريد الدولة ولا تثق بها، بل تثق بسلاح الحزب، مؤكدًا أن هذا الأمر سقط في الحربين الماضيين.

وأضاف فادي كرم، خلال مداخلة عبر قناة الحدث، أن البيئة الشيعية في الجنوب، وخاصة الجنوبية، تدرك تمامًا أن الأمان لها وتجنب العدوان الإسرائيلي عليها لا يكون إلا بسيادة الأمن والقانون ووجود الجيش اللبناني وسحب السلاح بشكل كامل.

وأشار إلى ضرورة منع عناصر الفصائل المسلحة، وخاصة حزب الله، من الوجود في المناطق والاختباء خلف المواطنين وفي الدهاليز تحت البيوت، مؤكدًا أن على الدولة اللبنانية أن تنتهز الفرصة حاليًا لتجنب النبطيه ما حدث في مناطق أخرى.

وشدد على أن هذا التحرك يجب أن يكون من خلال الجيش اللبناني بشكل جدي، معتبرًا أن أي مواجهة داخلية يقوم بها الجيش لفرض هيبته ووجوده والقانون اللبناني ستكون كلفتها أقل بكثير مما كلفه العدوان الإسرائيلي سابقًا.