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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمل عمار: المرأة المصرية أصبحت حاضرة بقوة في مواقع القيادة وصنع القرار

أمل عمار
أمل عمار
محمد البدوي

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة حضورًا قويًا في مختلف مواقع العمل العام، مشيرة إلى تزايد مشاركتها في البرلمان، ومواقع صنع القرار، والوظائف القيادية، إلى جانب توليها عددًا من الحقائب الوزارية.

وقالت عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المرأة المصرية حققت خطوات مهمة في العديد من المجالات، معتبرة أن وصولها إلى مواقع قيادية يمثل انعكاسًا لما تحقق من جهود لدعم وتمكين المرأة.

المرأة المصرية على منصة القضاء
 

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن من أبرز المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولها إلى منصة القضاء، إلى جانب وجودها في النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشارت إلى أن دخول المرأة هذه المواقع كان مطلبًا طال انتظاره لأكثر من 70 عامًا، مؤكدة أن تحقيقه يمثل مصدر فخر للمرأة المصرية، ويعكس اتساع نطاق مشاركتها في مختلف مؤسسات الدولة.

التوعية القانونية تصل إلى مختلف المحافظات
 

وأكدت أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية القانونية، من خلال فروعه المنتشرة في المحافظات، إلى جانب تنظيم حملات طرق الأبواب والندوات واللقاءات وبرامج التوعية المختلفة.

وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف الوصول إلى السيدات في مختلف المناطق، وتعريفهن بحقوقهن القانونية، والإجراءات التي يمكن اتباعها للحصول عليها، فضلًا عن توضيح الجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة والدعم.

«مكتب شكاوى المرأة» حلقة وصل مباشرة
 

ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن مكتب شكاوى المرأة يمثل الذراع الأساسية للتواصل المباشر مع السيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أنه يقدم لهن الدعم والإرشاد بشأن حقوقهن والسبل القانونية للحصول عليها.

وشددت على أهمية استمرار جهود التوعية، بما يضمن وصول المعلومات القانونية إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، وتمكينهن من معرفة حقوقهن والجهات التي يمكن الاستعانة بها عند مواجهة أي مشكلة أو انتهاك لحقوقهن.

تعزيز وعي المرأة 

وأكدت أمل عمار أن تعزيز وعي المرأة بحقوقها يمثل خطوة أساسية إلى جانب التشريعات والإجراءات المؤسسية، لضمان استفادتها الفعلية من المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

القومي للمرأة المرأة المصرية المستشارة أمل عمار

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