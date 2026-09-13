برلمانية: تنظيم العمالة المنزلية يحمي المرأة ويعزز اقتصاد الرعاية في مصر

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون لتنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئة كبيرة من العاملين، خاصة النساء اللاتي يمثلن النسبة الأكبر من العمالة المنزلية.

وقالت «العسيلي»، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تنظيم هذا القطاع لم يعد رفاهية تشريعية، وإنما أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على خدمات الرعاية المنزلية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

العسيلي: حماية العمالة المنزلية تبدأ بالاعتراف بحقوقها

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الاعتراف بالعمالة المنزلية كجزء أصيل من سوق العمل يمثل الخطوة الأولى نحو حماية حقوقها، مشددة على ضرورة وضع قواعد واضحة للأجور وساعات العمل والإجازات والتعاقد، بما يحفظ كرامة العامل ويمنع أي شكل من أشكال الاستغلال.

وأضافت أن الانتقال من الاتفاقات الشفهية إلى عقود مكتوبة سيحقق قدرًا أكبر من الاستقرار، ويضمن معرفة كل طرف بحقوقه والتزاماته، بما يقلل من النزاعات ويحمي الأسرة والعامل في الوقت نفسه.

التدريب والترخيص يرفعان كفاءة خدمات الرعاية

وأكدت «العسيلي» أهمية أن يتضمن الإطار التشريعي برامج تدريب وتأهيل حقيقية للعمالة المنزلية، خاصة العاملين في مجالات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن تأهيل العامل وقياس مستوى مهارته لا يمثلان حماية له فقط، وإنما يضمنان للأسرة الحصول على خدمة أكثر جودة وأمانًا، ويحولان العمالة المنزلية إلى مهنة أكثر احترافية واستقرارًا.

منصة إلكترونية تحمي العامل والأسرة

وشددت النائبة على أهمية إنشاء منصة إلكترونية رسمية تربط بين العمالة الراغبة في العمل والأسر الباحثة عن عمالة منزلية، مؤكدة أن وجود آلية رسمية وشفافة للتوظيف سيحد من العشوائية ويعزز الثقة بين طرفي العلاقة.

ولفتت إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لعمل وكالات التشغيل، بما يمنع استغلال العمالة أو تحميل الأسر أعباء غير مبررة، ويضمن أن تتم عمليات التوظيف في إطار قانوني واضح.

نجلاء العسيلي: المرأة تحتاج مظلة حماية حقيقية

وأكدت عضو مجلس النواب أن النساء العاملات في مجال العمالة المنزلية يحتجن إلى مظلة حماية اجتماعية حقيقية، تشمل التأمينات والحماية من الاستغلال وتوفير مسار رسمي للعمل المستقر.

وأضافت أن تمكين المرأة اقتصاديًا لا يكتمل بمجرد توفير فرصة عمل، وإنما يتطلب ضمان أن تكون هذه الفرصة لائقة وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية وتوفر قدرًا من الاستقرار الاجتماعي.

تنظيم العمالة المنزلية استثمار في الأسرة

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بالتأكيد على أن تنظيم العمالة المنزلية يجب أن ينظر إليه باعتباره استثمارًا في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن تطوير قطاع الرعاية المنزلية سينعكس على قدرة الأسر على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

وشددت على ضرورة أن يحقق التشريع المنتظر معادلة متوازنة تجمع بين حقوق العامل، وخصوصية الأسرة، وجودة الخدمة، والحماية الاجتماعية، بما يضع العمالة المنزلية على طريق العمل الرسمي والمنظم.