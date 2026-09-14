تربية بني سويف تشارك في لجنة اختيار القيادات التعليمية بالمحافظة

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تواصل كلية التربية بجامعة بني سويف مشاركتها في أعمال اللجنة العليا لاختيار القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار دعم معايير الكفاءة والجدارة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتربوية في تطوير منظومة التعليم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة محمود قرني، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد فكري بهنساوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور رمضان علي حسن، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن مشاركة كلية التربية في أعمال اللجنة تأتي انطلاقًا من دورها الأكاديمي والمجتمعي في خدمة قطاع التعليم، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم، بما يسهم في إعداد قيادات تعليمية قادرة على مواجهة التحديات، وتحسين الأداء المؤسسي، ودعم خطط تطوير التعليم بالمحافظة، من خلال توظيف خبراتها العلمية والتخصصية في تقييم واختيار الكوادر التعليمية المؤهلة لتولي المناصب القيادية، وفقًا لمعايير موضوعية تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على التطوير.