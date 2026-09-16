عبد الستار صبري يرحب بجهاد أيمن ورضا بابكر لاعبي سانتوس البرازيلي وأيندهوفن الهولندي

حرص عبدالستار صبري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2010، على الترحيب بالثنائي جهاد أيمن ورضا بابكر لاعبي سانتوس البرازيلي وأيندهوفن الهولندي على الترتيب، في معسكر المنتخب بمركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لخوض تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وعقد صبري جلسة مع اللاعبيّن للحديث عن التحديات، التي تنتظر المنتخب، وتمنى لهما التوفيق وأن يكونا إضافة قوية للمنتخب.

ويجيد جهاد أيمن اللعب في مركز المهاجم الصريح، بينما يُشارك رضا بابكر في مركزيّ خط الوسط والظهير الأيسر.

ويأتي انضمام اللاعبين، في إطار عمل لجنة الـ"سكاوتينج" بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي شكلها شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، ضمن خطة استدعاء المواهب المصرية من مزدوجي الجنسية، لتمثيل المنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية.