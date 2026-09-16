أحمد موسى: مصر تدين استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعم السعودية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تدين بشدة أي استهداف أو تعدٍّ يطال مكة المكرمة، مشددًا على دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولات للمساس بحرمة المقدسات الإسلامية.

وقال أحمد موسي خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد إن مصر ترفض بشكل قاطع أي تصرفات أو أفعال من شأنها انتهاك حرمة مكة المكرمة أو تهديد أمنها، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومقدساتها.

وأشار إلى أن المساس بمكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وعدم الاقتراب منها بأي شكل.