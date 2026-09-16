ماشي بنور الله.. جماهير الزمالك تداعب معتمد جمال خلال مواجهة غزل المحلة

شهدت مدرجات جماهير الزمالك خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، ظهور لافتة طريفة وجهتها الجماهير إلى معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في إطار مؤازرتها للأبيض قبل انطلاق اللقاء.

وحرصت مجموعة من مشجعي الزمالك على الحضور خلف الفريق لمساندته في مباراته ضمن منافسات الجولة الخامسة، وظهرت اللافتة التي حملت صورة لمعتمد جمال مرتديًا جلبابًا ويمسك مسبحة في يده.

وكتبت الجماهير على اللافتة عبارة: «ماشي بنور الله بدعي بقول يارب»، وهي جملة مقتبسة من أحد الأناشيد الدينية لمحمد الطوخي، في مشهد حمل طابعًا ساخرًا داخل المدرجات.