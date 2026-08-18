بدون فرن.. طريقة عمل تشيز كيك مانجا

مع ارتفاع درجات الحرارة، نحتاج الي حلوى باردة ومنعشة بطعم المانجا اللذيذ، وتعد تشيز كيك المانجا من الحلويات الصيفية المميزة التي تجمع بين قوام التشيز كيك الكريمي ونكهة المانجا الغنية.

ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى فرن، لتكون حلوى مثالية للعائلة والضيوف.

تشيز كيك المانجا بدون فرن

المكونات:

للقاعدة:

2 باكو بسكويت شاي مطحون

100 جم زبدة مذابة



للحشوة:

400 جم جبنة كريمي

1 كوب كريمة خفق باردة

½ كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب مانجا مهروسة



لصوص المانجا:

1 كوب مانجا مهروسة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة جيلاتين مذاب في 2 ملعقة كبيرة ماء دافئ



الطريقة:

1. اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة، واضغطي الخليط جيدًا في قاع قالب التشيز كيك، ثم ضعيه في الثلاجة 20 دقيقة.



2. اخفقي الكريمة حتى تتماسك.



3. في وعاء آخر، اخفقي الجبنة الكريمي مع السكر والفانيليا، ثم أضيفي المانجا المهروسة.



4. أضيفي الكريمة المخفوقة بالتدريج وقلبي برفق.



5. صبي الخليط فوق طبقة البسكويت وسوّي السطح، ثم ضعيه في الثلاجة 4–6 ساعات.



6. لتحضير طبقة المانجا، اخلطي المانجا مع السكر والجيلاتين المذاب.



7. صبيها فوق التشيز كيك بعد أن يتماسك، وأعيديه للثلاجة ساعتين على الأقل.



8. زينيه بقطع مانجا طازجة وقدميه باردًا.

نصيحة: لو المانجا حلوة جدًا، قللي السكر في الحشوة والصوص حتى لا يكون الطعم مسكرًا زيادة.