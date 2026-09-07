سعيدة يا هوانم.. هبة مجدي تشارك في تريند التمانينات

شاركت الفنانة هبة مجدي، في تريند الثمانينات بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت هبة مجدي على الصورة التي صنعت بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة جيل الثمانينات: “سعيدة يا هوانم”.

وانتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما عُرف بـ«تريند الثمانينات»، الذى تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، من خلال مشاركة صور لهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، تظهرهم بإطلالات وأجواء مستوحاة من حقبة الثمانينيات.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على خوض التجربة ،ونشر صورًا لهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، وسط تفاعل واسع من متابعيهم، فيما اتسمت بعض المشاركات بالطابع الكوميدى من خلال التعليقات الطريفة.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا فى «تريند الثمانينات»: أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد على رزق، منة فضالى، أحمد التهامى، رامى رضوان، دياب وزوجته، وحمو بيكا، إلى جانب عدد آخر من المشاهير.