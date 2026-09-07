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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش محتاجة.. إسعاد يونس تشارك صورة في الثمانينات بدون AI

إسعاد يونس
إسعاد يونس
سارة عبد الله

شاركت الفنانة إسعاد يونس، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من الثمانينات تعليقا على تريند الذكاء الاصطناعي.

وكتبت إسعاد يونس: “في الثمانينات بدون ai .. مش محتاجة يعني”.

وانتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما عُرف بـ«تريند الثمانينات»، الذى تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، من خلال مشاركة صور لهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، تظهرهم بإطلالات وأجواء مستوحاة من حقبة الثمانينيات.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على خوض التجربة ،ونشر صورًا لهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، وسط تفاعل واسع من متابعيهم، فيما اتسمت بعض المشاركات بالطابع الكوميدى من خلال التعليقات الطريفة.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا فى «تريند الثمانينات»: أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد على رزق، منة فضالى، أحمد التهامى، رامى رضوان، دياب وزوجته، وحمو بيكا، إلى جانب عدد آخر من المشاهير.

إسعاد يونس تريند الذكاء الاصطناعي تريند الثمانينات

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