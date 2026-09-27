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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا بعد الجولة الأولى

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

اختتمت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط منافسة قوية بين المنتخبات الأربعة، فيما احتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وافتتح الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي مع منتخب أنجولا، خلال المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ليحصل كل منتخب على نقطة من المواجهة.

جدول ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى على النحو التالي:

مالاوي – 3 نقاط.

أنجولا – نقطة واحدة.

مصر – نقطة واحدة.

جنوب السودان – بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في التصفيات عندما يحل ضيفًا على منتخب جنوب السودان، الثلاثاء المقبل الموافق 29 سبتمبر، بمدينة جوبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية بعد التعادل أمام أنجولا.

وتغادر بعثة منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى مدينة جوبا اليوم الأحد 27 سبتمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

تصفيات أمم أفريقيا ترتيب مجموعة مصر منتخب مصر منتخب أنجولا

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