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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد : ثورة يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية

الدكتور مجدي مرشد،
الدكتور مجدي مرشد،
حسن رضوان

تقدم الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما أرست مبادئ الاستقلال الوطني، وأسهمت في بناء الدولة المصرية الحديثة وتعزيز إرادة الشعب.

وقال مرشد- في تصريح اليوم -  إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة جاءت معبرة عن رؤية وطنية متكاملة، جمعت بين الاعتزاز بالتاريخ واستلهام دروسه، وبين استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن ما تضمنته الكلمة يعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة البناء، وتعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

التوسع في مشروعات الطاقة والإسكان والصناعة

وأضاف أن تأكيد الرئيس على استمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، والتوسع في مشروعات الطاقة والإسكان والصناعة، يعكس إصرار الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين، وبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص أفضل للأجيال المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، والإشادة بوعي الشعب المصري وتكاتف مؤسسات الدولة، تؤكد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة صفها، وثقة مواطنيها في مؤسساتهم الوطنية، وقدرتها على تجاوز مختلف الأزمات.

وثمن مرشد ما تضمنته كلمة الرئيس من دعوة صادقة إلى إحلال السلام ووقف الصراعات، وتجديد موقف مصر الثابت الداعم للحلول السياسية، ورفض الاعتداء على الدول العربية، مؤكدًا أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمثل نموذجًا متوازنًا يسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري ثورة 23 يوليو

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