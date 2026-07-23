محمد ثروت : أسبانيا أذلت الأرجنتين كرويا بنهائي كأس العالم

أكد الفنان محمد ثروت، أن ماتش نهائي كأس العالم فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والأرجنتين يعتبر مجاتش الماتش ده، وإسبانيا قدمت إذلال كروي للأرجنتين.

وقال محمد ثروت، خلال تقديمه برنامج “بعد الماتش”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن منتخب مصر ضيع أسهل نسخة كأس عالم في الوجود، خاصة انه اتعادلنا مع بطل كأس العالم قبل إنطلاق البطولة.

لابس بدلة وعليها بقعة كأس العالم

وتابع الفنان محمد ثروت، أنه “أنا لابس بدلة وعليها بقعة كأس العالم وبقعة الذهب وانا حطيت كأس العالم في الشنطة وجبت البدلة معايا، والانسان مش بالهدوم ولا البدل والاتسان بأخلاقه”.