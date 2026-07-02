نبيل غنيم: المصريون في الخارج يحملون همّ الوطن.. ودعم واسع للدولة المصرية ومؤسساتها

أكد نبيل غنيم، أحد رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، أن المصريين في الخارج تظل مشاعرهم واهتماماتهم مرتبطة بشكل أساسي بالوطن وقضاياه، مشيرًا إلى أن الارتباط بمصر يظل حاضرًا في وجدانهم أينما تواجدوا.

وأعرب غنيم، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن موقفه الرافض لجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياها بأنها لا تعبر عن مفهوم الانتماء الوطني في نظره.

تحديات سياسية وأمنية متسارعة

وأشاد بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه من أبرز القادة في المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية متسارعة.

