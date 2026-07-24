خروجات مناسبة لأطفالك في الصيف والإجازة.. أفكار ممتعة بأقل التكاليف

مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء الإجازة الصيفية، تبحث كثير من الأسر عن أماكن وأنشطة ترفيهية تساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع بعيدًا عن الشاشات، دون تحميل ميزانية الأسرة أعباء إضافية. ويمكن الاستمتاع بالإجازة من خلال مجموعة من الخروجات البسيطة التي تجمع بين الترفيه والتعلم.

ومن بين أفضل الخيارات، زيارة الحدائق العامة التي توفر مساحات خضراء للعب والجري، أو التوجه إلى المكتبات العامة التي تنظم ورشًا للقراءة والرسم والأنشطة الفنية للأطفال.

كما يمكن الاستمتاع بنزهة على الكورنيش أو الممشى في ساعات المساء، حيث تنخفض درجات الحرارة ويستمتع الأطفال بركوب الدراجات أو اللعب في الهواء الطلق.

وتعد مراكز الشباب والمتاحف من الوجهات المناسبة أيضًا، إذ تقدم العديد منها أنشطة متنوعة ورسوم دخول رمزية، إلى جانب الفعاليات الصيفية التي تُقام داخل بعض المراكز التجارية وتشمل عروضًا ترفيهية ومسابقات للأطفال.

أما إذا كانت الأسرة تفضل قضاء الوقت في المنزل، فيمكن تحويل اليوم إلى تجربة ممتعة من خلال تنظيم يوم للألعاب الجماعية، أو مشاهدة فيلم عائلي، أو إقامة ورش للرسم والأشغال اليدوية، أو حتى اللعب بالمياه في مكان آمن، وهي أنشطة تمنح الأطفال أجواءً مرحة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

ويؤكد خبراء التربية أن قضاء وقت ممتع مع الأطفال لا يرتبط بارتفاع تكلفة الخروج، بل يعتمد على تنوع الأنشطة ومشاركة الأسرة، وهو ما يترك ذكريات إيجابية ويساعد الأطفال على استثمار الإجازة الصيفية بشكل مفيد.