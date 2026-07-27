بفستان مبهج.. كندة علوش تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة كندة علوش برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف خلال الاستمتاع بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

إطلالة كندة علوش

تألقت كندة علوش في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بمجموعة من الألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أكملت كندة علوش إطلالتها ببعض الإكسسوارات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورهما إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت كندة علوش بخصلات شعرها البني المنسدله، واختارت مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها.