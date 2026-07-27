صحة الشرقية تنفذ ورشة عمل لفرق الحضانات

نظمت إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بمديرية الشئون الصحية بالشرقية تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، ورشة عمل لرؤساء أقسام الحضانات ورعايات الأطفال بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية بالمحافظة.

في حضور الدكتور نصر نصار مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور وائل حلمي نائب مدير الإدارة ومدير الرعايات المركزة، والدكتور محمود رمضان مسئول القسطرة القلبية والعنايات بالمديرية، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والتنفيذية والإرتقاء بالأداء داخل الأقسام، لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وحديثي الولادة، وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل أقسام الحضانات ورعايات الأطفال.

قال الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن الورشة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية،

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الوزارة والمديرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير خدمات الحضانات ورعايات الأطفال، من خلال التدريب المستمر للفرق الطبية، وتحديث بروتوكولات العمل وفقاً لأحدث المعايير العلمية، بما يحسن من جودة الخدمات المقدمة، ورفع معدلات سلامة المرضى، وتقليل المضاعفات، موجهاً باستمرار عقد البرامج التدريبية وورش العمل لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن ورشة العمل تناولت عدداً من المحاور المهمة، شملت استعراض ومناقشة أحدث البروتوكولات العلمية المعتمدة في رعاية حديثي الولادة والأطفال، وتطبيق سياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومراجعة بروتوكولات سحب المزارع لضمان دقة التشخيص وسرعة العلاج، إلى جانب شرح مستويات الحضانات وتحديد معايير وشروط كل مستوى، ومناقشة معايير المستشفيات صديقة الأم والطفل فيما يخص أقسام الحضانات ورعايات الأطفال.

كما قام مدير الحضانات ورعايات الأطفال بمناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بالحضانات ورعايات الأطفال خلال الفترة السابقة، واستعراض تقارير لجان الوفيات للوقوف على أبرز التحديات والسلبيات، ووضع الآليات اللازمة لتلافيها وتحسين جودة الأداء داخل الأقسام، كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير الحضانات ورعايات الأطفال ولجميع الكوادر الطبية والمشاركين في ورشة العمل، مشيداً بجهودهم المخلصة وإنجازاتهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وحديثي الولادة، مؤكداً أهمية استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية.